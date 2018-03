Barcelona: ​Lionel Messi jugaría a pesar de no estar recuperado

Lionel Messi ha sido incluido en la lista de convocados de Barcelona para el partido de mañana ante el Sevilla tras perderse los dos amistosos de la fecha Fifa que disputó Argentina por precaución. Una convocatoria azulgrana en la que también están ya recuperados de sus respectivas lesiones Nélson Semedo y Denis Suárez.

Sueltan a 'la Pulga'

Lionel Messi que no jugó los dos partidos amistosos con la selección argentina (Italia y España, aquejado de problemas físicos) ha sido convocado, aunque ello no garantiza su presencia en el once titular. Y es que el jugador finalizó con problemas físicos el último partido liguero disputado por Barcelona ante el Athletic Club.

Cabe resaltar que la disputa de la ida de los cuartos de final de la Champions League ante Roma (miércoles 4 de abril) podría suponer que Lionel Messi no arriesgaría mucho esta fecha ante Sevilla porque la Liga Española es dominada con buena ventaja por los de Ernesto Valverde.

'Lo estamos cuidando, como también lo hizo Argentina. Tiene unas pequeñas molestias y eso son cosas normales a estas alturas de temporada. Me gustaría tenerlos a todos al cien por cien, pero seguro que después del partido de mañana tendremos algún pequeño problemilla con algún otro', comentó el estratega de Barcelona sobre la presencia de Lionel Messi.