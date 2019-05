Barcelona: excampeón del mundo se alegra de que culés hayan sido humillados por Liverpool

El excampeón del mundo Frank Leboeuf se alegró de que los 'culés' hayan sido humillados por Liverpool en las semifinales de la UEFA Champions League. El galo mostró su felicidad al ver como Barcelona, de Luis Suárez, no llegaba a la final porque sería un premio al mal ejemplo que suele dar el uruguayo dentro del campo.

No siente ningún respeto por Luis Suárez

'Admiro al Barcelona, pero me alegré de que fuesen eliminados por Luis Suárez. No tengo ningún respeto por un jugador como él. Es un gran futbolista, pero es un tramposo y un quejica. Odio su manera de jugar. Si me hubiera enfrentado a él habría hecho todo lo que hubiera podido por sacarlo del campo. Lo que hizo a Ghana en el Mundial... mordió dos veces a rivales... Me extraña que sus rivales tengan sangre fría delante de él', indicó el campeón del Mundo en Francia 98'.

'Es un mal ejemplo para los jóvenes. No puedo soportar a un jugador así en un campo. Si jugase yo contra él, me expulsarían', concluyó el ex futbolista francés. Por su parte, el DT 'culé' Ernesto Valverde, dijo que se siente con fuerzas para afrontar la situación tras la eliminación ante el Liverpool.

EL GOL "DE POTRERO" QUE DEJÓ AFUERA A LOS CRACKS DEL BARCELONA#ChampionsxFOX - No te pierdas la "avivada" de Arnold, que terminó en tanto de Origi. Con eso, Liverpool se metió en la final.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/rqixRbkcV8 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 7 de mayo de 2019

'Estamos tocados, no lo voy a negar. Tenemos una responsabilidad no solo con nosotros mismos, sino también con nuestra afición. Podemos perder, pero el problema es cómo perdimos, sobre todo en el segundo tiempo. Ha sido muy doloroso, pero no queda otra que mirar hacia adelante', culminó el estratega español.

MÁS NOTICIAS

Sporting Cristal y Melgar clasificaron a la Copa Sudamericana y Alianza Lima fue el foco de divertidos memes [FOTOS]

Varios te sorprenderán: ¿dónde militan los peores fichajes que pasaron por Alianza Lima? [FOTOS]