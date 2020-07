Antoine Griezmann era titular indiscutible bajo la tutela del Diego Simeone y Germán Burgos en el Atlético de Madrid. Sin embargo, el camino del francés con los albirrojos terminó la temporada pasada cuando decidió unirse al Barcelona.

Desde que llegó al Camp Nou, el ‘Principito’ ha perdido el papel de protagonista absoluto en el primer equipo. De hecho, hace unas semanas se había discutido si la decisión del delantero fue la mejor de su carrera.

El debate empezó luego del Barcelona-Atlético del pasado 30 de junio, cuando el partido estaba cerca del final, el entrenador Quique Setién ordenó el ingreso de Griezmann en el tiempo de compensación.

El campeón del mundo estuvo en la cancha menos de cinco minutos y su presencia en la cancha no fue determinante. Entonces, el movimiento del DT azulgrana fue calificado como “una falta de respeto”.

Han pasado unas semanas del polémico episodio y Germán Burgos, ayudante del ‘Cholo’ Simeone’ en el Atlético de Madrid, emitió una opinión sobre este asunto en una entrevista el programa El Larguero de la Cadena Ser.

“¿Cuándo le vi el cambio de Griezmann contra nosotros? Pensé que mejor que no le pusieran”, aseguró el ‘Mono’ Burgos. “Decidió ir a otro equipo y está jugando con Messi. Después los resultados dirán...”, añadió sobre el paso del galo en su carrera.

Un dardo al Real Madrid

El ‘Mono’ Burgos dejará el Atlético de Madrid a final de temporada para iniciar su carrera como entrenador de forma individual. El argentino aseguró que desea dirigir a River Plate y en el futuro a los ‘Colchoneros’. El tema con el club español esperará, pero agradece que le reconozcan el tiempo en la institución.

“Creo que he dejado mi semilla por donde he pasado. El Atlético despide a sus ídolos y no todo el mundo lo hace. Mira que por el Real Madrid pasaron jugadores y mira cómo despidieron a Casillas. Irte por la puerta grande es lo mejor que te puede pasar”, declaró.