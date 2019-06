Barcelona confiesa que Neymar quiere volver al club: "Hay voluntad por parte del jugador"

El vicepresidente del Barcelona, Jordi Cardoner reconoció este jueves el interés del brasileño Neymar de volver al club catalán, pero también aseguró que "no han entrado en contacto con él".

"Probablemente Neymar quiera volver. Pero nosotros no nos hemos planteado este tema en junta directiva. Por parte de los medios se ha acelerado una noticia que los que tenemos que decidir no sabemos si llegará a o no a buen puerto. Ahora no estamos fichando a nadie", advirtió.

"Yo lo que he leído es que Neymar quiere volver al Barcelona. Lo que parece cierto es que Neymar quiere volver. Ahora bien, que el Barcelona quiera ficharlo, no estoy de acuerdo. Hay voluntad por parte del jugador, pero nosotros vamos a ir avanzando, y ahora estamos vendiendo y no estamos contratando", insistió.

En otro momento, el directivo del cuadro blaugrana recordó que fue Neymar el que decidió abandonar el club para fichar por el PSG y que no le causa sorpresa que ahora deseé pegar la vuelta.

"No me sorprende que un jugador quiera regresar al Barcelona. Como aquí se está en pocos lugares; en el club y en la ciudad. Esto ya ha pasado en otras ocasiones. Neymar es un gran jugador, pero fue él quien decidió marcharse", indicó.

Cardoner también abordó el fracaso del Barcelona por el fichaje del holandés Matthijs de Ligt, de las filas del Ajax, quien estaría cerca de la Juventus.

"No nos podemos decepcionar por temáticas que no hemos abordado y que no hemos trabajado, ni como para decir que hemos frustrado la llegada del jugador", señaló.

Más noticias en otros medios

Perú vs. Uruguay: Luis Suárez y su récord personal ante la Selección Peruana [FOTOS y VIDEO]

¡Con la mira puesta en Uruguay! Sigue EN VIVO el segundo entrenamiento de la 'bicolor' en Salvador de Bahía