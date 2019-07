Atlético de Madrid: Filipe Luís se despidió del club español y definirá su futuro en breve

Filipe Luís se despidió del Atlético de Madrid con 333 partidos en ocho años en el "club de su corazón", en el que ha vivido "los mejores años" de su vida, una "aventura increíble" con siete títulos, y al que volverá en el futuro, según anunció en su adiós.

El defensa no seguirá en el club tras el vencimiento de su contrato (el pasado 30 de junio). El jugador seguiría su carrera en el Flamengo, pero no confirmó su próximo paso en el acto de este domingo en el estadio Wanda Metropolitano.

"Los clubes tienen que renovarse cada año y hacer una plantilla competitiva cada año. Nos quedaba sentarnos, hablar, darnos un abrazo, repasar estos ocho años y hemos decidido que lo mejor era separar nuestros caminos", confesó Filipe Luís.

“Para mí, esto se llama un acto de despedida, pero no me gustaría llamarlo así. Me gustaría llamarlo acto de agradecimiento por todo lo que he vivido aquí”, añadió el marcador izquierdo de 33 años.

“Fueron los mejores años de mi carrera, donde más he disfrutado, donde más títulos he ganado. Acabo de ganar un título con la selección por todo lo que hice en el Atlético y por todo lo que este club me ha dado”, manifestó.

Sobre su futuro, Filipe Luís también admitió que tiene "conversaciones avanzadas" con el Flamengo y "en los próximos días" tomará "una decisión" al respecto, aunque remarcó que no ha firmado "con nadie".

El brasileño estuvo acompañado en este acto de Diego Simeone, Germán Burgos, Óscar 'Profe' Ortega, sus compañeros Koke Resurrección, Álvaro Morata, Stefan Savic, Jan Oblak y Saul Ñíguez, el presidente, Enrique Cerezo; el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín.

Antes del adiós definitivo, el lateral repasó en un video sus mejores momentos con el Atlético de Madrid. También recibió una camiseta firmada por todos sus compañeros y una réplica de la placa en la que lucen sus 333 partidos en el paseo de las Leyendas del Wanda Metropolitano.

Con información de EFE