Edinson Cavani era el fichaje más esperado por los hinchas de Atlético de Madrid y hasta lo veían jugando el derby ante el Real Madrid. Pero la llegada del uruguayo se frutró y ante esa situación el presidente colchonero alzó la voz y dijo que algún día contará qué pasó para que el atacante del PSG no tome el vuelo a la capital española.

Previo al clásico entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid, Enrique Cerezo atendió a las cámaras de Movistar LaLiga y no pudieron evitar la pregunta sobre Edinson Cavani. Claero, días antes del cierre del mercado de fichajes en el invierno europeo, el titular rojioblanco había dicho que las negociaciones estaban encaminadas y que era cuestión de días. Pero eso no pasó.

“Algún día contaré la verdad sobre por qué Cavani no está en el Atlético y tal vez me den la razón”, dijo Cerezo a la televisión española y ante la insistencia de la periodista el presidente reiteró: “Algún día contaré la verdad”.

Atletico Madrid's president Enrique Cerezo speaks during the official presentation of the Spanish club's new Brazilian defender Felipe at the Wanda Metropolitan stadium in Madrid on July 4, 2019. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

Aunque Cerezo no lo confirmó, el diario AS de España infirmó que el pase de Edinson Cavani al Atlético de Madrid se frustró por intereses de los representantes del uruguayo.

“Los representantes del jugador pedían una comisión como si el traspaso del futbolista fuese en junio, cuando éste finaliza su contrato con el PSG. Un importe que era la misma cantidad que el club rojiblanco iba a pagar al PSG y que duplicaba la operación”, informó el medio español a través de su página web

