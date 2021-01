Atlas, el club del fútbol argentino que se hizo conocido por protagonizar una serie de televisión, ha conseguido un logro histórico para la institución. Este sábado, los ‘Guerreros’ ascendieron por primera vez a la Primera C, un equivalente a la cuarta categoría del balompié local.

El ‘Marrón del Oeste’ venció 2-0 al Deportivo Paraguayo en la final del Reducido de la Primera D. Los mediocampistas Gonzalo Valenzuela y Nicolás Pérez marcaron las conquistas del conjunto comandado por el entrenador Néstor Retamar en la contienda que se desarrolló en el estadio de Almirante Brown.

“Esto no es un meme, no es una fake news, no es un efecto óptico… ¡es la más maravillosa realidad! 30 de enero de 2021, el día que ascendió Atlas”, dice el mensaje publicado en la cuenta oficial de la institución en las redes sociales.

¡ATLAS VA A JUGAR EN LA C POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA! @Laotrapasion pic.twitter.com/9FzRC1zqz8 — DIRECTVSportsAr (@directvsportsar) January 30, 2021

La alegría de la entidad protagonista de “Atlas, la otra pasión” es totalmente entendible. En 69 años de vida institucional y tras cinco finales disputadas, por fin logró el objetivo por el que peleó durante largas temporadas.

“Esto es el fruto de un gran trabajo colectivo. Este ascenso representa el sacrificio de jugadores que somos trabajadores, porque hay que parar la olla con otra tarea en esta categoría. Estamos felices por lo que logramos”, declaró el técnico Retamar, gestor de la hazaña.

Atlas, tras una temporada larga, venció 1-0 a Defensores de Cambaceres en los cuartos de final. Luego, el conjunto marrón se impuso a Liniers en la tanda de penales por 6-5 y en la definición superó 2-0 a Deportivo Paraguayo.