Arturo Vidal quiere seguir los pasos de Claudio Pizarro en el Barcelona de Lionel Messi

Arturo Vidal sueña con ganar la Champions League con el Barcelona y disfrutar del torneo europeo de clubes más importante de esa región junto a Lionel Messi. El también figura de la selección de Chile, fue entrevistado por su hijo en un programa llamado 'Relatos de Vidal', donde adelantó un secreto muy bien guardado y que lo lleva a seguir los pasos del peruano y exfigura de la selección peruana, Claudio Pizarro.

Sigue los pasos de Claudio Pizarro

Arturo Vidal confesó en un avance del programa, donde aparece con su pequeño hijo, que sueña con seguir jugando a nivel profesional hasta los 40 años. El jugador del Barcelona no piensa más allá del fútbol en cuanto a su futuro. "Quiero jugar hasta los 40 años. Para eso me estoy cuidando y entrenando”, señaló.

Recordemos que el jugador Claudio Pizarro sigue vigente en la Bundesliga, donde sobresale en el Werder Bremen con 40 años y es uno de los jugadores más veteranos de Europa en seguir jugando al máximo nivel, pese a estar alejado de la selección peruana. Arturo Vidal, al parecer, quiere emular al peruano.

Arturo Vidal también se refirió a la posibilidad de ser entrenador luego de ganarlo todo con el Barcelona de Lionel Messi. “¿Ser entrenador? Ahora sí me entró el bichito. No sé si con el tiempo van a crecer mis ganas o me va a dejar de gustar. También me gusta la hípica y me gustaría ser preparador”, sentenció.

