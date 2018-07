Arsenal dará pelea para mantener crack en su plantel

Arsenal no está dispuesto a dejar ir uno de sus jugadores más importantes del plantel, como lo es Aaron Ramsey, por ello la directiva londinense dará pelea para mantener a su crack ante las propuestas que han llegado para tentarlo a cambiar de camiseta.

El entrenador del Arsenal, el español Unai Emery, dijo tras la derrota contra el Atlético Madrid en penales (1-1 y 3-1) que espera que el centrocampista Aaron Ramsey, actual capitán del cuadro 'cañonero', continúe en el club londinense para la siguiente temporada.

'Creo que Aaron Ramsey es un jugador importante para nosotros. los contratos son una cosa para el club y otra diferente para los jugadores, pero quiero que se quede, que trabaje con nosotros, que de un gran rendimiento al equipo con su calidad. Creo que se va a quedar con nosotros', señaló Emery tras el partido en Singapur.

26 de julio de 2018