Arquero se tatúa la cara de Diego Armando Maradona

Gaspar Servio, arquero y capitán de Dorados de Sinaloa, sorprendió a todos al mostrar su nuevo tatuaje:la cara de Diego Maradona. El argentino mostró la imagen que grabó en su piel, en honor al '10', su entrenador e ídolo.

"Creo en Dios" es la frase que Gaspar Servio se tatuó junto a la cara de Diego Maradona. El guardameta de 26 años hizo inferiores en River Plate y tras pasar por Banfield, Independiente Rivadavia y Arsenal, llegó al fútbol mexicano en 2016. En 2016 disputó una temporada en Dorados de Sinaloa y luego otra en Cafetaleros, para finalmente quedarse en el equipo de Sinaloa a inicios de la presente temporada.

Cabe destacar que el primer semestre de Diego Maradona en Dorados de Sinaloa fue muy meritorio ya que el equipo llegó a las finales de la liguilla del Ascenso MX, sin embargo, el presente no es el mejor, luego de comenzar el 2019 con tres derrotas consecutivas en la segunda parte de la liga, luego de caer ante Cimarrones de Sonora, el último fin de semana.

"No no den por vencidos, porque cuando el año pasado decían que no íbamos a la liguilla, fuimos a la liguilla", advirtió Diego Maradona, técnico de Dorados de Sinaloa.