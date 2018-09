​Argentino se quedó sin club por aceptar propuesta de Diego Maradona

El argentino Cristian Campestrini se podría quedar sin jugar por la culpa de su paisano Diego Maradona. Resulta que 'el Pelusa' convenció al portero de dejar el Dorados para irse a Europa, donde dirigía en esos momentos al Dinamo Brest de Bielorrusia, pero ahora se quedaría sin jugar hasta fin de año.

Argentino se quedó sin club

Luego de hacerle la propuesta y convencer a Cristian Campestrini, Diego Maradona recibió una propuesta de México, dejando Bielorrusia para dirigir precisamente a los Dorados de Sinaloa, justamente exclub del portero.

'La gente de Dorados me había planteado renovar un año más con ellos, cuando vuelvo a Argentina, Diego Maradona me llama, proponiéndome que sea su arquero. En cada mensaje le manifestaba mis ganas de estar, siempre me manifestó lo mismo, que confiará en él, que se iba a arreglar el tema. Fue una situación media rara. Unas horas antes de su viaje a México me manifestó que seguía siendo su arquero, le comuniqué que en México se cerraba el pase para jugadores libres y me quedé fuera', comentó Campestrini durante una entrevista.

Además de tratar de hilvanar una racha ganadora en el torneo Apertura, en el que debutará el lunes contra los Cafeteros de Tapachula, Diego Maradona también pretende ser protagonista en la Copa Mx y buscará tres puntos en casa de Querétaro en un partido difícil ante un rival de Primera división.

Los Dorados de Sinaloa de Diego Maradona visitarán a los Gallos de Querétaro en los octavos de final de la Copa Mx del fútbol mexicano que se jugará entre el 25 y el 27 de septiembre.

Diego Maradona fue presentado como estratega de los Dorados que en la liga de Ascenso aparecen en el antepenúltimo lugar con tres empates, tres derrotas, tres puntos, dos goles a favor y siete en contra.