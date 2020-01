Argentina y Chile se enfrentan por la tercera jornada del Grupo A del Preolímpico Sub-23. La ‘Albiceleste’ sueña con la victoria, que le permita aumentar sus chances de clasificación a la siguiente ronda. El primer tanto del duelo le dio tranquilidad, cuando Nicolás Capaldo firmó el 1-0.

El atacante argentino recibió el balón cerca al borde del área y disparó; sin embargo, su pie de apoyo no lo ayudó y terminó resbalando, esto no afectó en la anotación. El portero Carabalí no pudo hacer nada para evitarlo. Golazo.

Argentina vs. Chile: Capaldo marcó el 1-0 con gran definición desde fuera del área [24/01/2020]

La ‘Albiceleste’, dirigida por Fernando Batista, viene de ganarle en su primer partido a la selección cafetera 1-2 con sobresaliente actuación de Alexis Mac Allister, mediapunta del Boca Juniors, que no puede jugar contra la Roja porque fue expulsado en el juego anterior.

Argentina también depositará su confianza en Adolfo Gaich, goleador del San Lorenzo que ya anotó su primer tanto en el torneo y a quien Batista comparó con Martín Palermo.

