La edición inmediata del Argentina vs. Brasil será este viernes en Arabia Saudita. El amistoso por la fecha FIFA tendrá, como novedad, la vuelta de Lionel Messi, quien ya cumplió el castigo de tres meses impuesto por Conmebol.

Willian, uno de los integrantes de la ‘Canarinha’, se refirió al retorno de Leo y lo llenó de elogios durante la conferencia de prensa brindada antes del clásico sudamericano.

“Es un gran jugador, incomparable, el mejor del mundo”, admitió el atacante de la selección brasileña. Eso sí, el futbolista de Chelsea adelantó que, sin realizar un seguimiento personal, estarán atentos a todos los movimientos del argentino.

“La atención con Messi siempre es especial, pero sabemos lo que tenemos que hacer: achicar espacios. No vamos a hacer una marca personal. El jugador que esté cerca no lo debe dejar pensar mucho”, explicó Willian. Brasil, que no tiene al lesionado Neymar entres sus convocados, tendrá otra prueba después de medirse a la Albiceleste: el martes 19 contra Corea del Sur.