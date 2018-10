​Antonio Conte no llegaría a Real Madrid por 'argolla' en camerinos

Se dilata la llegada de nuevo timonel a Real Madrid, el humo blanco al final no salió del Santiago Bernabéu tras conocerse que el italiano Antonio Conte todavíano habría acordado por completo su llegada al equipo español que vive momentos de crisis en LaLiga Santander luego de haber sido humillado 5-1 por Barcelona en el clásico.

Vestuario manda

Antonio Conte no llegaría a Real Madrid por 'argolla' en camerino del Real Madrid, así lo aseguró un periodista de Sportmediaset al medio español Deportes Cuatro asegurando que las declaraciones de Sergio Ramos 'El respeto no se impone, se gana', no habrían caído muy bien en el exDT del Chelsea y la selección italiana.

'No se han brindado los motivos de esto, pero los mismos no serían económicos. Conte podría haber entendido que no todo el vestuario del Real Madrid está a favor de su incorporación', indicó el hombre que trabaja en la prensa inglesa.

A pesar de ello, desde su tierra natal Italia aseguran que Antonio Conte cuenta con las habilidades para domar un camerino de peso como lo representa Real Madrid. Marcello Lippi, que lo entrenó en la Juventus 1994-99 y 2001-04, lo afirmó en una entrevista.

'Conte está preparado tanto mentalmente como técnicamente como para entrenar a cualquier equipo del mundo. No sé qué pasa por su cabeza, pero creo que si le llaman irá a hablar (con el Real Madrid). Cuando vas a un club no tienes que pensar solo en el prestigio, sino también en si se adapta al juego que quieres practicar. Hay que hacer este tipo de consideración', opinó a la cadena italiana Sky Sport.