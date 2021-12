La Premier League de Inglaterra vive una situación complicada, puesto que los casos de contagio por coronavirus (COVID-19) en los clubes siguen aumentando y varios partidos tuvieron que suspenderse. Debido a ello, las autoridades del campeonato decidieron realizar una reunión con los representantes de cada equipo.

Tras la junta, se estableció que la actividad no se detendrá y la determinación no fue bien recibida en algunas instituciones, como en Tottenham. Antonio Conte, entrenador del cuadro londinense, optó por pronunciarse respecto al tema y no se guardó nada a la hora de calificar el desempeño de la organización ante las actuales circunstancias.

“Fue como hablar con una pared. Tengo que ser sincero y considero que en esta reunión intentamos conversar. Los técnicos queríamos opinar y preguntar, pero creo que ya todo estaba decidido”, explicó el italiano el último viernes, en una conferencia de prensa.

“Hemos enfrentado a un muro y por eso prefiero no profundizar en el asunto. Es claro que no es fácil para los equipos jugar después de un solo día de descanso. Hay que manejar bien la situación, teniendo mucho cuidado, porque existe el riesgo de perder jugadores por lesiones”, agregó el DT.

Recordemos que hasta hace poco, la mayor parte de la plantilla del Tottenham fue diagnosticada con coronavirus (COVID-19) y el club quedó imposibilitado de jugar dos fechas. El pasado 18 de diciembre recién volvieron a la actividad, empatando 2-2 ante Liverpool, y ahora se alistan para enfrentar a Crystal Palace en el Boxing Day (domingo 26 de diciembre, a las 10:00 a. m. hora peruana).

Conte también criticó el ajustado calendario

Unos días antes, Antonio Conte también protestó por el ajustado calendario que se avecina, considerando el Boxing Day de Premier League y la llave de ida y vuelta en semifinales de la Carabao Cup (ante Chelsea). “Honestamente, si debo decidir, tal vez sea jugar un partido y no dos en la Copa de la Liga. Sobre todo, por la situación que estamos viviendo (contagios por coronavirus), pero tenemos tenemos que respetar las reglas”, indicó el técnico italiano.

Cabe mencionar que el fixture de Tottenham será muy complicado en unos meses, puesto que deben completar los duelos ante Brighton y Leicester, suspendidos por COVID-19; y frente a Burnley, que no se disputó por mal clima. Por ahora, la EFL se mantiene firme en su postura de que las semifinales de la Carabao Cup sean a partido doble.