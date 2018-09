​Griezmann reveló por qué le dijo no a Barcelona

Antoine Griezmann reveló cuál fue el motivo que le hizo decirle no a la oferta del Barcelona, cuadro azulgrana estaba dispuesto a 'romper la billetera' con tal de contratar al crack campeón en el Mundial Rusia 2018 con Francia, pero al final el goleador le dio más peso a otro temas personales.

Le dijo que no

'¿Por qué no elegí al Barcelona? Es como cuando te dan amor en casa, no te vas a otro lado. En el Atlético Madrid hicieron todo lo posible para que me sintiera bien, incluídos los esfuerzos por reclutar jugadores importantes y formar un gran equipo. Me siento la base o la pieza más importante del rompecabezas. Eso es lo que me hizo quedarme', aseguró 'el Principito' .

'A menudo se dice que al Barca, no se le puede decir 'no', Pues yo hice lo contrario. Es difícil decir 'no' a clubes como el Barcelona. Pero, realmente, estoy bien aquí. Es mi hogar y quiero hacer algo grande en el Atlético Madrid', agregó un griezmann muy feliz por mantenerse como 'colchonero', agregó.

Antoine Griezmann lamentó que no haya ningún jugador de la selección francesa, vencedora en Rusia 2018, entre los favoritos para obtener el premio 'The Best' este año, algo raro y sorprendente cuando es un premio organizado por la FIFA. 'Ganamos la copa del Mundo y no hay ningún francés en el podio. Son decisiones propias, pero que no haya ningún campeón del mundo es sorprendente', estima el francés en una entrevista publicada hoy en el diario "L'Équipe".