Ángel Di María anotó golazo olímpico en la Ligue 1 de Francia

El PSG sigue imparable en la Ligue 1 de Francia, cuadro de Thomas Tuchel sumó su cuarta victoria consecutiva y va camino a revalidar el título luego de salir con un score de 2-4 en su visita al Nimes. Sus estrellas brillaron Neymar, Kyllian Mbappé y Edinson Cavani se volvieron a reencontrar con la red, pero fue el argentino Ángel Di María quien marcó el mejor tanto de la jornada con un verdadero golazo olímpico a poco de finalizar las acciones en la primera parte.

¡Golazo olímpico!

Destaque para o gol do Dí Maria pic.twitter.com/LpmUexcxK0 — Maior de Minas (@ThiagoSants1921) 1 de septiembre de 2018

El 'Fideo' todavía no se ha referido al gol, si le quiso pegar a ese palo o meter el centro lo cierto es que terminó quedando un verdadero golazo para lo mejor de la semana en la Ligue 1 y quizás hasta entrar al ranking de la temporada.

'Física y mentalmente, es una gran victoria. El ambiente aquí en Nimes es una locura. El terreno de juego era terrible. El Nimes es un equipo que presenta mucha resistencia y ya lo sabíamos. Pero hemos respondido. Me gustó la reacción de mi equipo con el 2-2', destacó Tuchel.

PSG se destaca como líder de la Ligue 1 con un pleno de 12 puntos y únicamente el Dijon, que ganó igualmente en las tres primeras jornadas, podría alcanzarlo si derrota al Caen.

La nota negativa del partido fue la expulsión de Mbappé por dar un empujón a Teji Savanier, que le acababa de hacer una falta y que también vio la roja en esa acción 'Si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer. Me disculparé ante todos los hinchas y ante todos, pero no puedo tolerar ese tipo de acciones, que no tienen espacio en un campo de fútbol', aseguró el crack galo muy enfadado por lo ocurrido.