La directiva de Colo Colo aceleró al máximo las conversaciones con delanteros que puedan ocupar la posición de ‘9’, por petición entrenador Gustavo Quintero, pero no consiguieron refuerzos. El argentino Facundo Ferreyra tenía todo arreglado, pero al final indicó que por temas personales no podía firmar. Luego surgió la opción de Andy Carroll, pero no hubo acuerdo.

Según informó ADN Deportes de Chile, el experimentado atacante había sido ofrecido a la directiva del ‘Cacique’ en las últimas horas. La posibilidad no parecía ser imposible, dado el futbolista se encuentra en calidad de libre y no existía la necesidad de desembolsar una gran suma de dinero por sus servicios.

Sin embargo, el tiempo se convirtió en un detalle crucial para que un posible acuerdo no prospere. La misma fuente indicó que el principal tema por solucionar entre las partes era el aspecto económico, pero solo unas horas faltaban para que el mercado de pases en Chile cierre y ya no llegaron a buen puerto.

El entrenador Gustavo Quinteros tendrá que afrontar el torneo con el plantel que tiene y por ahora van a buen ritmo futbolístico. Colo Colo, con la presencia de Gabriel Costa en ofensiva, actualmente es líder de la liga con 37 puntos, tres más que el segundo, Audax. Tras evitar el descenso de manera agónica, ahora sueñan con ser campeones.

¿En qué equipos ha jugado Andy Carroll?

A sus 32 años, Andy Carroll ha tenido una larga carrera en el fútbol inglés, aunque han sido pocos los equipos en los que jugó. En sus inicios, el delantero fue parte del Newcastle, tanto en primera como en segunda división, y ahí encontró su mejor rendimiento. Cabe resaltar que tuvo un breve paso por Preston North End.

Tras brillar con las ‘Urracas’, el goleador fichó por el Liverpool en enero del 2011, donde jugó dos temporadas, sin mayor éxito. En 2013 llegó al West Ham y logró continuidad en las siete campañas que jugó, pero en 2019 quedó libre. Newcastle le abrió las puertas de nuevo, pero luego de dos cursos no extendieron el vínculo.