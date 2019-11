André Gomes fue operado con éxito tras terrible lesión que sufrió en duelo por Premier League | FOTO

El volante portugués del Everton, André Gomes, fue operado con éxito este lunes de una fractura de su tobillo derecho, que sufrió el último domingo tras una barrida del surcoreano del Tottenham, Son Heung-min. Fue el mismo conjunto de la ciudad de Liverpool el que emitió un comunicado al respecto para dar a conocer la actualidad del ex mediocampista del Barcelona.

"Everton confirma que André Gomes fue operado de la luxación por fractura de su tobillo derecho y salió muy bien", señaló el club y añadió que "se quedará en el hospital un tiempo recuperándose, antes de comenzar con su rehabilitación bajo los cuidados del cuerpo médico del club".

