Kevin Quevedo a Fox Sports Chile: “La ‘U’ es un equipo importante, ahí estuvo Rauidíaz” | VIDEO

Kevin Quevedo, jugador de Alianza Lima, fue contactado por Fox Sports Chile debido a interés que tendría la Universidad de Chile por contratar sus servicios en la siguiente temporada. Atacante peruano dejó abierta la posibilidad y reconoció que es un honor estar en los planes de uno delos grandes del fútbol ‘mapochino’.

‘Esta bueno también para mí, me llena de alegría por lo que he hecho todo este año, a la U de la Chile no lo sigo te soy sincero, pero recién me entero y sería bueno, es un equipo importante ahí estuvo Ruidíaz’, comentó Quevedo en una entrevista telefónica a Central Fox Chile.

"LA U ES UN EQUIPO IMPORTANTE, AHÍ ESTUVO (RAÚL) RUIDÍAZ"#CentralFOXChile Kevin Quevedo, jugador peruano de Alianza Lima, y opción de llegar como refuerzo a los azules. pic.twitter.com/r1RLx2OuE1 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) December 10, 2019

‘Si llega una oferta mi papá y sus asesores la estudiarán, bienvenida sea’, agregó el jugador de Alianza Lima durante el enlace que tuvo con el panel principal de Fox Sports Chile, a sólo días de jugar la final de la Liga 1 con los ‘blanquiazules’.

Kevin Quevedo se concentra darle vuelta a la final de Liga 1, Alianza Lima necesita anotar como mínimo tres goles para forzar el alargue y el joven delantero apunta como la pieza más importante para crear desequilibrio en el frente de los victorianos.

