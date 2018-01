Abidal, el cáncer y una dolorosa confesión sobre Messi

El exfutbolista Eric Abidal narró parte de lo que le tocó vivir en el Barcelona durante el tiempo que padeció de cáncer. Entre sus dolorosas revelaciones, contó que en una ocasión quiso armar un video para subirle los ánimos a sus compañeros y recibió una dura respuesta de Lionel Messi.

Lo de Messi

"Algunos me vieron como un vegetal. Una vez, hice un video para los jugadores, había un partido y quería darles aliento. Lo que me dijo Lionel Messi cuando les mandé eso fue: 'No tendrías que habernos mandado eso, nos hizo mal'. Yo me veía bien, pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos", aseguró el francés en una entrevista a Canal+.

Lo que le tocó vivir

"Es un dolor que tendré grabado de por vida. Era insoportable y cuando digo insoportable es que era como un volcán. Era como un cuchillo abierto. Cuando vino a verme el doctor a decirme que lo sentía y que debía operar de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no le deseo a nadie", agregó Abidal, sobre lo que tuvo que sufrir durante su enfermedad.