UEFA recuerda partidazo de Claudio Pizarro en Europa League [VIDEO]

Un duelo histórico de la Europa League ha sido recordado por la cuenta oficial de la UEFA, que tiene a Claudio Pizarro y David Villa como los principales protagonistas.

En la temporada 2009-10, el 'Bombardero' pertenecía al Werder Bremen y disputaba la Europa League. Por los octavos de final, el rival era Valencia, que se presentaba como uno de los equipos más fuertes del torneo con David Villa, David Silva y Juan Mata como las principales figuras.

El encuentro de ida finalizó 1 a 1 en España y la vuelta fue un partido histórico con emociones de principio a fin. El partido finalizaría 4 a 4, donde David Villa marcó un triplete y Claudio Pizarro marcó el cuarto gol para los 'Lagartos', que se quedaron fuera del torneo por los goles de visita marcados por Valencia.

What a tie!



11th March 2010

Estadi de Mestalla

1 Valencia

1 Werder Bremen



18th March 2010

Weserstadion

4 Werder Bremen

4 Valencia



Valencia won on away goals! #ThrowbackThursday #UEL @valenciacf_en pic.twitter.com/SYBCFhOrqv