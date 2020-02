Sigue AQUÍ el duelo por octavos de final de la Champions League, Tottenham vs. RB Leipzig EN VIVO vía Fox Sports y ESPN Norte desde el Tottenham Hotspur Stadium de Londres | Mira EN DIRECTO el esperado duelo entre los ‘Spurs’ y el Reb Bull Leipzig de Alemania, un choque de poderío ofensivo, encabezado por Harry Kane del lado local y Timo Werner en el lado visitante. No te pierdas los detalles y la transmisión minuto a minuto ONLINE a través de ELBOCON.PE. Además, revisa la guía de canales y horarios en el mundo.

¿Cómo llega Tottenham?

Mourinho tendrá que contrarrestar con su pizarra las terribles bajas que sufre. No solo le faltará Harry Kane, lesionado de larga duración, si no que Heung-min Son, que venía actuando de falso ‘nueve’ a falta de un delantero puro en la plantilla, tendrá que pasar por quirófano y estará fuera varias semanas.

Un duro golpe para un equipo que adolece de opciones arriba aunque se haya traído en invierno al atacante Steven Bergwijn. El holandés tendrá que jugar en punta, junto a Lucas Moura, a falta de otra solución que idee Mourinho.

¿Cómo vive RB Leipzig la previa?

Por parte del Leipzig, los alemanes llegan al duelo contra el Tottenham como segundo clasificado en la Bundesliga y a solo un punto de distancia del Bayern.

Sin embargo, la buena situación en la tabla en el torneo doméstico disimula el hecho de que el Leipzig ha tenido problemas tras la pausa de invierno.

Leipzig se había ido a la pausa invernal como líder, con cuatro puntos de ventaja sobre el Bayern y ha perdido el liderato. Ante los bávaros hizo en el segundo tiempo un buen partido, que se saldó con un 0-0, pero en la primera parte estuvo acorralado en su propia área.

Alineaciones confirmadas para el Tottenham vs. Leipzig





Tottenham: Lloris; Aurier, Vertonghen, Alderweireld, Sánchez; Winks, Dier, Alli, Lo Celso; Bergwijn y Moura.





RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Amadu, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angeliño; Nkuku; Schick y Werner.