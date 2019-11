Tottenham vs. Olympiacos EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la quinta jornada del grupo B de la Champions League en el estadio Tottenham Hotspur desde las 3:00 p.m. (horario peruano) con transmisión de Fox Sports 2.

El duelo entre Tottenham y Olympiacos será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Champions League.

Los ‘Spurs’, con el regreso de José Mourinho a la Liga de Campeones, necesitan una victoria para asegurar un boleto entre los mejores 16 del torneo. Los ingleses recibirán este martes 26 de noviembre a los griegos que buscarán la Europa League.

El entrenador luso, quien ganó la Champions League con Porto e Inter de Milán, quiere escribir una nueva historia con el Tottenham, club que despidió a Mauricio Pochettino por malos resultados.

El estratega portugués tuvo un auspicioso debut con los ‘Spurs’ en la Premier League. El cuadro londinense venció como visitante por 3-2 a West Ham el último sábado en el reinicio del campeonato.

“Con estos muchachos nunca tendré miedo de un partido de la Liga de Campeones. Es solo cuando mis equipos llegan a los cuartos de final que empiezo a pensar ‘tenemos una oportunidad’. En este momento estamos lejos de eso”, declaró ‘Mou’ en la previa.

“Me encanta la competencia tanto como todos en el fútbol. No todos tienen el privilegio de ser ganadores de la Liga de Campeones. Lo he hecho dos veces y me encantaría agregar un tercero”, añadió el DT.

Por su lado, Olympiacos todavía tiene opciones matemáticas de avanzar a octavos, pero tendría que conseguir resultados abultados contra Tottenham y Estrella Roja. Los griegos pueden aspirar a la Europa League como consuelo.

Tottenham vs. Olympiacos: horarios del partido

México 2:00 p.m.

Perú 3:00 p.m.

Ecuador 3:00 p.m.

Colombia 3:00 p.m.

Bolivia 4:00 p.m.

Venezuela 4:00 p.m.

Argentina 5:00 p.m.

Chile 5:00 p.m.

Paraguay 5:00 p.m.

Uruguay 5:00 p.m.

Brasil 5:00 p.m.

España 9:00 p.m.

Tottenham vs. Olympiacos: posibles alineaciones

Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Rose; Dier, Ndombele; Moura, Alli, Son; Kane.

Olympiacos: Sa; Gaspar, Semedo, Papadopoulos, Tsimikas; Bouchalakis, Camara, Valbuena; Podence, Guerrero, Soudani.

Tottenham vs. Olympiacos: ¿cómo llegar al estadio?