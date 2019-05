Tottenham vs. Liverpool: ¿Cómo, cuándo y dónde ver la final de la Champions League?

Tottenham y Liverpool se verán las caras este sábado desde las 14:00 horas (hora peruana) por la final de la Champions League desde el Wanda Metropolitano.

'Reds' y 'Spurs' protagonizarán una final inédita y es la primera vez que los últimos en mención llegan a disputar la 'Orejona'. Por su parte, los de Jürgen Klopp buscarán alzar el título luego de la final perdida en la temporada pasada frente al Real Madrid, donde no pudieron contar en gran parte del encuentro con su máxima figura, Mohamed Salah.

En el equipo de Mauricio Pochettino la gran novedad es la presencia de Harry Kane, quien se pudo recuperar de una lesión que lo mantuvo al margen de la histórica semifinal ante Ajax.

"Me siento bien, no tengo ningún problema por ahora. Esta semana quiero recuperarme en lo físico lo máximo posible, pero es potestad del entrenador si juego o no. Sin embargo, yo me siento bien y listo para la final", indicó Harry Kane en declaraciones para BBC.

Tottenham vs. Liverpool | Horarios en el mundo

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos (Miami): 15:00 horas

España, Italia, Francia y Alemania: 21:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Australia: 03:00 horas (domingo)

Nueva Zelanda: 05:00 horas (domingo)

Tottenham vs. Liverpool | Guía de canales

América Latina: Facebook Watch, Fox Sports, ESPN.

Brasil: Turner

Estados Unidos: Turner

Canadá: DAZN

Alemania: Sky Sport

Croacia: HRT

España: Movistar Liga de Campeones

Francia: RMC Sport

Italia: Rai, Sky Sport.

Portugal: Eleven Sports, TVI.

Reino Unido: BT Sport

Australia: Optus Sport

Nueva Zelanda: Sky Sport

Tottenham vs. Liverpool | Posibles alineaciones

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Mané, Salah, Firmino.

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Wanyama; Eriksen, Dele Alli, Son, Harry Kane.

