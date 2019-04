Tottenham vs. Ajax: Van de Beek y el golazo de la sorpresa en Inglatrerra | VIDEO

Sorpresa en Inglaterra por la Champions League. Luego de 15 minutos donde Ajax tuvo un gran dominio sobre Tottenham, con una presión asfixiante ante los ingleses, el equipo holandés logró ponerse en ventaja tras un gran gol de Donny van de Beek.

El volante holandés, una de las principales figuras de este equipo, abrió el marcador al minuto 15 tras una genial habilitación entre líneas de Ziyech, El gol tuvo que ser revisado por el VAR, pero finalmente fue bien convalidado.

Dominant start by #Ajax and Donny Van De Beek opens the scoring. Question of potential offside, but it was all too easy for the visitors to slice through the #Tottenham defense.#TOTAJA #TOTAjax #UCL pic.twitter.com/wW1Wgh7dU0

