Técnico de la Roma arremete contra árbitro por favorecer al Barcelona

El partido por cuartos de final que enfrentó al Barcelona con la Roma, ha dejado al técnico del equipo italiano bastante disgustado. El 4-1 adverso es para el estratega de la Roma "un resultado injusto", así se expresó en conferencia de prensa luego del partido.

"El árbitro ha ayudado al Barça. Ha tomado algunas decisiones que han podido condicionar el resultado", manifestó el entrenador.

No tranquilo con eso, el estratega insistió en que el resultado no reflejaba lo hecho en el campo de juego. "Es evidente que hay más calidad en el Barcelona , nosotros somos más físicos, en algunos momentos hubiéramos tenido que tener más valor, pero aquí no puedes pensar vamos a dominar al Barza, en algunos momentos del partido hemos gestionado bien la situación, el resultado 4-1 no lo merecemos" , aseveró.

Asimismo, Di Francesco se refirió al arbitro para responsabilizarlo de alguna manera por el resultado. "No podemos decir que la responsabilidad ha sido del árbitro, pero no nos ha favorecido" , dijo di Francesco, recordando dos acciones sobre Edin Dzeko y Pellegrini, que consideró penales no pitados.

"Comenzamos con gran coraje y eso me gustó mucho. La autoridad de De Rossi. El penalti no pitado a Dzeko cambió el partido. Ellos son muy fuertes, pero les Salió todo bien. No hay que excusarse en el colegiado, pero les echó una mano", finalizó.