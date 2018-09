Sigue EN VIVO - Barcelona vs. PSV ONLINE por el Grupo B Champions League

En el papel, Barcelona es el claro favorito, pero en frente tendrá a un rival que promete ponerlos en aprietos debido al buen momento de algunos de sus jugadores. El cuadro culé recibe este martes a PSV Eindhoven, que tiene el mexicano 'Chucky' Lozano como su principal figura.

Barcelona ha armado un plantel especialmente con el objetivo de ganar la Champions League. Son 3 temporadas en las que el cuadro dirigido -actualmente- por Ernesto Valverde ni siquiera logra disputar las semifinales y ahora pretende que la historia sea completamente distinta.

El cuadro culé llega en un gran nivel. En su estreno en La Liga, los de Valverde han podido sacar 4 victorias al hilo, aunque la última ante Real Sociedad fue bastante sufrida (ganaron de visita por 2 a 1).

De otro lado, PSV se clasificó a la fase de grupos de la Champions League tras vencer 6 a 2 a Bate Borisov en la fase previa del torneo. En la Eredivisie llegan en gran forma, pues han sumado 15 puntos de 15 posibles, marcando 21 goles y recibiendo solo 3. Grandes cifras las del equipo dirigido por Marc Van Bommel.

Hora del partido

Perú: 11:55 a.m.

España: 6:55 p.m.

Argentina: 1:55 p.m.

Chile: 1:55 p.m.

Uruguay: 1:55 p.m.

Paraguay: 12:55 m.

Bolivia: 12:55 m.

Ecuador: 11:55 a.m.

Colombia: 11:55 a.m.

México: 11:55 a.m.

Estados Unidos: 12:55 m.

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho, Dembélé; Messi, Suárez.

PSV: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergerver, Angeliño, Pereiro, Hendrix, Bergwijn, De Jong, Lozano.

