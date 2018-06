Sergio Ramos y sus polémicas declaraciones sobre Salah y Karius

El capitán de la Selección de España y también del Real Madrid sigue siendo el punto de críticas a nivel mundial por la lesión del egipcio, Mohamed Salah y hace algunos días del choque que tuvo con el arquero del Liverpool, Loris Karius. Al respecto, Sergio Ramos, se refirió al tema para aclarar todo tipo de confusión.

Además, en el mundial de Rusia 2018, existe la posibilidad de que en octavos de final se presente un España vs Egipto, por lo que se le consultó a Sergio Ramos por la posible coincidencia. "Jod.., no quería tocar el tema porque luego se magnifica, he visto bien la jugada y él primero me agarra del brazo y yo caigo al otro lado, pero se lesiona el otro brazo y todos dicen que le he hecho una llave de judo" declaró entre risas a un medio español.

El choque con Karius

Hace algunos días se hizo viral un video donde se puede ver un choque entre Sergio Ramos y Loris Karius, donde se dijo que el portero alemán habría sufrido una conmoción cerebral y por ello habría tenido los dos bloppers en la final de Champions. Ramos añadió, "Ahora el portero dice que sufrió una conmoción porque chocamos, solo falta que Firmino diga que estaba resfriado y fue porque le cayó una gota de sudor mía".

Asimismo, el capitán de 'La Roja' confesó haber conversado con Salah y este le aseguró que se encontraba bien. "Si se hubiera infiltrado podría incluso haber jugado hasta una parte, yo no ocasione el daño, tampoco ha sido para tanto, pero como lo hizo Ramos se agranda. No sé si cuando estas en el Madrid y ganas tantos años, la gente lo mira de otra manera" finalizó.

