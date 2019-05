Relatores del Liverpool recordaron el milagro de Estambul y estallaron ante Barcelona | VIDEO

Una narración emotiva y épica. Los relatores oficiales del Liverpool vivieron de principio a fin esta histórica remontada que inició con un gol de Divock Origi y finalizó con una anotación del propio belga. Quien también marcó un doblete fue Giorgino Wijnaldum, hombre que será recordado por haber ingresado y darle vida a los 'Reds'.

"Dijimos que necesitábamos un Estambul (como aquel duelo ante Milan en el 2005) y lo hemos hecho. Jürgen está en el campo, todos están en el campo", celebraron los relatores del Liverpool quienes no podían contener tremenda emoción tras haber goleado por 4-0 al Barcelona en Anfield.

