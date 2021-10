Vinicius Jr. fue decisivo a los 51 y 56 minutos para completar la goleada del Real Madrid vs. Shakthar por la fase de grupos de la Champions League. El brasileño consiguió sorpresivo doblete. El conjunto blanco despejó un poco más su camino a octavos de final de la Liga de Campeones tras ganar con un contundente 5-0.

Luego del autogol de Kryvtsov, que despejó hacia su propio arco un buen centro desde la banda derecha de Lucas Vázquez que buscaba a Benzema, llegaron los goles de Vinicius Jr. en un partido que fue destacado para todo el cuadro merengue.

El segundo tanto inició con un robo de Benzema en el costado izquierdo del ataque madridista, el cual permitió que el balón llegase a Modric en las inmediaciones del área, y que el talentoso volante croata filtrase un pase al interior del área para que Vinicius superase la salida del arquero con un toque sutil.

Cinco minutos después, puso de manifiesto sus acreditadas cualidades de regateador para dejar atrás a varios defensas antes se sacar un latigazo con la izquierda. Tras ello, Rodrygo y Benzema completarían la alegría.

Vinicius habló tras finalizar el partido: “Sigo trabajando, tengo 21 años y mucho tiempo para ser un gran jugador. Es normal que fallar, pero a veces va a salir. Ya he marcado siete goles, más que la temporada pasada. Siempre me llevé bien con la presión, la confianza que me da el entrenador es importante. Nos gustan estos partidos de Champions”.