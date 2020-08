Pep Guardiola tiene todos los detalles listos para afrontar el partido entre Real Madrid y Manchester City por los octavos de final de la Champions League. En la antesala, el entrenador tiene confianza de conseguir una victoria frente a los españoles y continuar en carrera por levantar la ‘Orejona’.

“Tengo la sensación de que estamos listos para jugar mañana, tener una buena actuación y ganar el partido. Eso es lo que siento, que estamos listos. Para ganar la Liga de Campeones tienes que ganar a equipos como el Madrid. Tenemos que ganar mañana y en las rondas siguientes”, declaró en conferencia de prensa.

Incluso, el DT de los ‘Citizens’ también piensa en las situaciones adversas durante el juego. “Si queremos ganar esta competición tenemos que reaccionar mejor en los malos momentos. No es tanto recibir goles, sino la manera. Si es un buen gol lo aceptamos, pero podríamos haber evitado la mayoría. Lo sabemos lo hemos hablando estos últimos años”, explicó.

Guardiola aclaró que siempre tiene el deseo de conseguir triunfos, sin importar el rival de turno. “Juegue contra el Madrid o no, siempre seré del Barcelona. Me dieron parte de quien soy. Si juego contra el Barcelona quiero ganarles. No hay nada especial, la verdad. Quiero ganar para que nuestros jugadores y nuestro club dé otro paso adelante”, agregó.

De otro lado, el estratega español también alabó a Karim Benzema, máxima figura de la ‘Casa blanca’. “Es un jugador increíble, extraordinario. En el Lyon ya era muy bueno y lleva 10 años en el Real Madrid. Desde que estoy en el Barcelona han salido 20 jugadores de los que me han preguntado si están al nivel de Messi... es uno más en la lista”, expresó.

Por último, Pep habló del técnico de los blancos y cómo planteó los compromisos posteriores al confinamiento. “Es difícil adivinar las tácticas de Zidane. Cuando crees que lo tienes hace algo diferente. Hemos visto sus partidos desde la vuelta de LaLiga y hemos hablado sobre cómo creemos que empezarán. Pero principalmente hemos hablado de lo que podemos hacer nosotros”, cerró.

VIDEO RELACIONADO

Real Madrid vs Manchester City: golazo de Asensio en la práctica del miércoles (05/08/2020)