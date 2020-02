MIRA AQUÍ Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO por los octavos de final (ida) de la UEFA Champions League desde el estadio Santiago Bernabéu de España. No te pierdas el partidazo vía ESPN, Fox Sports Norte, Movistar Liga de Campeones y Mitele Plus este miércoles 26 de diciembre desde las 15:00 horas de Perú (21:00 horas de España). Sigue EN DIRECTO Y ONLINE el duelo que enfrenta a dos de los mejores técnicos del mundo: Zinedine Zidane y Pep Guardiola. Entérate cómo y dónde VER GRATIS el partido y síguelo a través de ELBOCON.PE.

¿Dónde VER el partido Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO y Gratis?

Aquí te dejamos con la lista completa de todos los canales por donde será transmitido el duelo entre Real Madrid y Manchester City EN VIVO desde el Santiago Bernabéu

España | Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones

Perú | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Argentina | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia | ESPN Play Sur, ESPN Andina, ESPN2 Colombia

Chile | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Estados Unidos | TNT USA, UniMás, Univision NOW, TUDN en Vivo, TUDN USA, B/R Live, Watch TNT

Bélgica | Proximus Sports, Q2 Belgium

Bolivia | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil | Esporte Interativo Plus

Canadá | DAZN

China | PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP, QQ Sports Live

República Dominicana | FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Ecuador | ESPN Andina, ESPN Play Sur

El Salvador | FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Francia | RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania | Sky Go, Sky Sport 2/HD, TeleClub Sport Live, SRF zwei

Honduras | FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Italia | NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, RSI La 2, Sky Calcio 3

Japón | DAZN

México | FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Países Bajos | Veronica TV, Ziggo Sport Voetbal

Nueva Zelanda | Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua | FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Panamá | FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Paraguay | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Arabia Saudita | beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11

Uruguay | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Real Madrid vs. Manchester City por Champions League: ¿Cómo ver ESPN y Fox Sports?

Cómo ver ESPN en vivo

Para ver la transmisión en vivo de ESPN puedes descargar desde tu celular la aplicación de ESPN en Apps en Google Play. La versión de ESPN Latinoamérica te ofrece ver los eventos y programas de ESPN desde la comodidad de tu celular. Para acceder aquí deberás tener el servicio de TV paga, de esta manera podrás ver los contenidos de ESPN. Para ello deberás seguir los siguientes pasos: Descargar la aplicación gratuitamente, Elegir tu proveedor de TV paga e ingresar tu usuario y contraseña.

Cómo ver FOX SPORTS En vivo

1. Fox Sports Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado Fox Sports App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de la Copa Libertadores minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play. Los canales habilitados son Fox Sports | Fox Sports 2 y Fox Sports 3.

2. DirecTV: Aquí podrás tener partidos en vivo, repeticiones, resultados en directo y es una aplicación exclusiva solo para los clientes de DIRECTV a través de Fox Sports | Fox Sports 2 y Fox Sports 3. Para poder tener esta aplicación puedes descargarlo desde App Store ó Google Play solo ingresando el usuario y contraseña que le brinda el proveedor de cable.

¿Cómo llega el Real Madrid?

Real Madrid viene de perder su último encuentro por LaLiga Santander, pero en la Champions League apelará al alma de campeón y de ser el único tricampeón de la historia de este certamen justamente con el hombre que los dirige en el campo de juego, Zinedine Zidane.

Los merengues acabaron segundos en su grupo y buscarán reivindicarse ante un Manchester City que, pase lo que pase, no estará en la siguiente edición de la UEFA Champions League.

¿Cómo llega el Manchester City?

La eliminatoria ante el Real Madrid llega en el momento más complicado desde que el dinero árabe entró en Manchester hace más de diez años. La sanción de la UEFA, que impedirá al City, salvo cambio en la apelación, disputar competiciones europeas en los dos próximos años ha condicionado el futuro a corto plazo del equipo.

Lo intentará con un equipo muy poderoso en ataque y pobre en defensa. Todo lo bueno que tienen arriba, con Sergio Agüero, Bernardo Silva, Riyad Mahrez y Kevin de Bruyne, lo tienen de dudas en defensa, donde la vuelta de Aymeric Laporte (se perdió la primera parte de la temporada por una lesión) ha dado algo de vida a la línea de atrás.

Real Madrid vs. Manchester City: Horarios en el mundo

Perú: 15:00 horas

España: 21:00 horas

Ecuador:15:00 horas

México: 14:00 horas

España: 21:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Estados Unidos: 12.00 PT/15.00 ET

¿Qué torneo es la Champions League?

La también denominada Liga de campeones de la UEFA (traducida al español Champions League) fue llamada al principio la Copa de Europa, el cual reúne a los clubes de fútbol top de Europa, siendo el más prestigioso entre todos los torneos de la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol , donde se reúnes a las principales figuras del balompié mundial.

La temporada 1955-1956 de la entonces Copa de Europa (hoy Champions League) fue una iniciativa del diario frances L’Equipe y aquí tuvo la denominación de “Coupe des Clubs Champions Européens” que traducido al español sería Copa de Clubes Campeones Europeos.