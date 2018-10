El fuerte cruce de palabras de Marcelo con periodista [VIDEO]

Luego de anotar el tanto del triunfo del Real Madrid sobre Viktoria Plzen por la Champions League, el brasileño Marcelo tuvo un fuerte cruce de palabras con un periodista.

"Es duro cuando no ganás pero eso de crisis lo hablan ustedes, no nosotros. No nos afecta para nada, intentan hacer daño al vestuario pero tampoco van a hacer daño. No se porqué lo hacen, por envidia o porque no saben jugar al fútbol, yo que se", dijo Marcelo sobre las críticas de los medios al Real Madrid.

Un periodista le respondió al brasileño: "Yo si sé jugar al fútbol, no soy tan bueno como vos, no cobro tanto como vos pero si se jugar al fútbol. Yo he estudiado periodismo, no he sido futbolista y no me gusta que me falten el respeto como yo no te lo falto a vos. ¿Pero que tiene que ver que yo no pueda jugar al fútbol para que no te pueda preguntar?", expresó.

A partir de ese momento, ambos iniciaron un cruce de palabras

Marcelo: "Me preguntaron el por qué y quizas es por envidia, yo que sé"

Periodista: "Pero, ¿por qué te tengo que tener envidia?"

Marcelo: "Yo dije que no lo sé y me da igual"

Periodista: "Nos estás atacando, ¿que te tenemos tenemos envidia?"

Marcelo: "Estas hablando muy alterado"

Periodista: "No estoy alterado, te estoy diciendo que nos estás faltan el respeto diciendo que te tenemos envidia, ¿por qué yo te tendría envidia a vos?"

Marcelo: "¿Faltar el respeto? Si me critican todos los días y yo no he dicho que me faltan el respeto, estoy aquí siempre"

Marcelo: "A mi no me molesta nada, yo estoy siempre aqui dando la cara, mirando a la cara a todos. A veces me parecen algunas cosas injustas y siempre lo voy a decir"