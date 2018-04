Sergio Ramos no se confía: "La eliminatoria no está sentenciada"

El defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró que la llave no está definida pese al 3-0 de visita que consiguió el conjunto español en la ida.

"La eliminatoria no está sentenciada. Pudimos ampliar el marcador pero no supimos. Hay que rematarlo", dijo Sergio Ramos tras el partido.

No estará en la vuelta

Sergio Ramos vio la tarjeta amarilla y se perderá el encuentro en el Bernabéu. "Viendo el resultado, quizá sea mejor que me pierda el partido de vuelta. No está tan mal. Creo que es la primera vez que me dan un codazo en la porra y me sacan amarilla"

Elogió a CR7

"Ha sido un golazo de Cristiano. Se ha llevado el premio de que el público le reconozca tantos años a ese nivel. Cristiano anda en un estado de forma terrible. Ojalá pueda seguir toda la temporada a ese nivel"