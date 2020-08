[AFP]. El atacante Kylian Mbappé afirmó este sábado, en la víspera de que su equipo París Saint-Germain juegue la final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, que quiere “hacer historia” para el fútbol francés, que solo tiene un título en esta competición, el logrado por el Marsella en 1993.

En la conferencia de prensa de la víspera de la final, Mbappé recordó además que esta edición es "especial" y "pasará a la historia" por la pandemia del nuevo coronavirus, que ha hecho que el torneo tenga que terminar con un formato inédito de 'Final 8', a puerta cerrada en una misma ciudad (Lisboa).

Hace 27 años que un club francés no gana la Liga de Campeones, ¿qué le supone poder hacer de nuevo historia par el fútbol de su país, dos años después de haber ganado el Mundial con la selección?

“Siempre he dicho que quería hacer historia para mi país. Cuando llegué (al PSG) en 2017 tuve varias desilusiones y ahora estamos en la final, eso muestra que no nos hemos rendido. Yo no me he rendido y sería una recompensa estupenda poder ganar (la Champions) con un club francés. Era la misión que tenía cuando firmé con este equipo. Sería un gran premio. Sería a la vez increíble y un gran logro”.

¿Hay una preparación especial para este tipo de partidos?

“Creo que tienes que estar bastante relajado, sin dejar de estar muy concentrado en el objetivo. Pero tienes que relajarte, es una final y si estás demasiado concentrado antes es como si estuvieras haciendo el partido antes en tu cabeza, una vez, dos veces, tres veces... En mi opinión, hay que estar relajado, tomar el día como viene. Estar juntos, unidos en grupo, reír y entrar tranquilamente a la final”.

Jugar una final de la Liga de Campeones contra el Bayern y ante un arquero como (Manuel) Neuer, ¿qué aporta a un atacante como usted?

“Jugar contra él es medirse al que es posiblemente el mejor arquero del mundo. Me entreno para eso. Cuando quieres ser el mejor tienes que derrotar a los mejores. Mañana (domingo) será un gran desafío, tendremos que jugar con una gran determinación, pero jugando como sabemos, con nuestro juego. Si estamos aquí es porque hemos jugado nuestro fútbol. Veremos cómo se desarrolla. Esperamos poder irnos con la copa, por supuesto”.

¿Cómo vive jugar una final de la Liga de Campeones con un ambiente de partido de división inferior, sin gente en la grada?

“Sigue siendo la mayor competición del mundo. Es verdad que es diferente jugar a puerta cerrada. Nos habría gustado que nuestros aficionados estuvieran ahí, pero sabemos que nos están apoyando allí donde estén. Esto sigue siendo la Liga de Campeones. Se ve la intensidad de los partidos, la tensión en esta competición. Todos quieren ganar. Además, es un formato muy especial, que vamos a recordar porque con el contexto de la tragedia (la pandemia del COVID-19) es algo que va a estar forzosamente en la memoria. esta edición es muy importante, va a pasar a la historia”.