El polémico gesto de James Rodríguez tras pifias de hinchas del Benfica

El colombiano James Rodríguez estuvo presente en la victoria de su equipo el Bayern Múnich frente al Benfica por 2-0 en su debut en la Champions League. Como era de esperarse, el delantero no fue bien recibido por la afición del Benfica que no olvida su pasado por su clásico rival, el Porto. Los abucheos y silbidos se hacían presente en cada momento que Rodríguez tocaba el balón durante el encuentro.

Justamente a los 77 minutos el técnico del Bayern, Niko Kovac, decidió sacarlo de la cancha y ello fue aprovechado por los hinchas locales quienes hicieron sentir su molestia con James de manera más intensa. Lo cual no fue ignorado por el jugador quien dedicó un gesto a la grada el cual consistía en levantar una mano, desatando la furia de los aficionados.

¿Cuál era el motivo? El mismo James lo explicó: "Era el 5-0 de hace siete años, nada más. ¿Que no gustó? Es algo que pasa. Yo soy portista. No me gustó ser pitado, pero es algo normal".

Cabe mencionar que el cuadro alemán se impuso por 2-0 al Benfica con goles de Robert Lewandowski (10') y Renato Sanches (54').

