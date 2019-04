Neymar recibió dura sanción de la UEFA por insultar al árbitro en la Champions League

Dura sanción para Neymar por parte de la UEFA. Este viernes, el Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA, decidió sancionar con tres partidos de suspensión al delantero brasileño del PSG por "insultar a los árbitros" luego del partido ante el Manchester United del pasado 6 marzo, que significó la eliminación de su equipo de la Champions League.

¿Por qué se le sanciona?

Luego de aquel partido, en el que Neymar no estuvo presente debido a una lesión, el brasileño publicó lo siguiente en su historia de Instagram: "Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a poner manos de espaldas?. El penalti no existe". A raíz de esto, surge la sanción.

El proceso para la sanción de Neymar inició el pasado 22 de marzo y ha concluido con la suspensión de los próximos tres partidos que vaya a disputar el brasileño en la máxima competición a nivel de clubes.

Cabe recordar que el brasileño pudo superar su lesión y volvió al equipo titular del PSG en la última fecha de la Ligue 1 ante Monaco, donde el conjunto parisino se coronó campeón frente al clásico rival.

