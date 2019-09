​Napoli vs. Liverpool | Brewster es la carta bajo la manga de Klopp | VIDEO

Napoli vs. Liverpool alistan su debut en la fase de grupos de la Champions League, comenzar con un triunfo será vital en su primer objetivo de avanzar a octavos, por eso ninguno de los dos dejará nada al azar. En tienda inglesa Rhian Brewster es la carta bajo la manga de Jurgen Klopp.

Brewster, 19 años, creció en la cantera del Chelsea, donde poco a poco fue subiendo categorías y convirtiéndose en un emergente goleador. Al llegar al equipo juvenil de los 'blues' decidió cambiar Londres por Liverpool, donde el técnico alemán Jürgen Klopp lo recibió con brazos abiertos.

No será titular Napoli vs. Liverpool, pero aguardará su oportunidad listo para saltar al campo. El entrenador nacido en Stuttgart le convocó para la semifinal frente al Barcelona donde su equipo remontó 4-0 en Anfield y para la final en el Wanda Metropolitano de Madrid, donde se colgó la medalla de campeón a pesar de no disputar ni un minuto. 'Con el talento y la actitud que tiene, estará bien. En muchos momentos de pretemporada se veía muy bien. El futuro es brillante', comentó Klopp en el inicio de esta temporada.

