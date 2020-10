Tras su frustrado fichaje por el Barcelona en el reciente mercado de pases del verano europeo, Eric García recibió otro golpe al no ser considerado en la relación inicial de 21 de Manchester City para afrontar la fase de grupos de la Champions League, aunque su presencia en el certamen no está del todo descartada.

El sueño de llegar al Barcelona, en el reciente mercado de fichajes, no se hizo realidad. Eric García continuará en Manchester City, que no lo ha incluido inicialmente en la lista para la fase de grupos de la Champions League, aunque ello no quiera decir que no pueda estar más adelante.

Eric García no fue tomado en cuenta en la Lista A que presentó el club inglés y que debe tener un máximo de 25 futbolistas. No obstante, el defensa español podría ser parte de la Lista B, cuya fecha límite de entrega es el 20 de octubre y que está condicionada a dos factores que cumple el deportista en mención.

“Si ha nacido después del 1 de enero de 1999 y ha jugado ininterrumpidamente con el club durante un periodo ininterrumpido de dos años desde que cumplió 15 años (los jugadores de 16 años pueden ser registrados si han estado registrados con el club durante los dos años previos)”, detalló Manchester City, en su sitio web.

De ser incluido por Manchester City y jugar la Champions League en dicha instancia, Eric García no estaría imposibilitado de jugar el torneo por el Barcelona en la presente temporada, en caso concrete su traspaso en enero próximo.

Esta es la lista que entregó Manchester City

Arqueros: Ederson, Zack Steffen y Scott Carson.

Defensas: Nathan Ake, Joao Cancelo, Kyle Waler, John Stones, Benjamin Mendy, Ruben Dias y Aymeric Laporte.

Mediocampistas: Ilkay Gündogan, Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Fernandinho y Oleksandr Zinchenko

Delanteros: Sergio Agüero, Gabriel Jesús, Riyad Mahrez, Raheem Sterling y Ferran Torres.