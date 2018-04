Klopp tras golear 3-0 al City: "Así se tiene que jugar al fútbol. Fue perfecto"

Liverpool dio el golpe en el que, en teoría, era el partido más reñido de los cuartos de final de la actual Champions League y venció 3-0 al Manchester City, con lo que prácticamente puso un pie y medio en la siguiente fase del torneo. Ante esto, Jurgen Klopp volvió a ganarle a Josep Guardiola, en el nuevo duelo de técnicos de Europa, y le dejó un mensaje al cierre del partido: "Así se debe jugar al fútbol".

"La primera mitad fue perfecta. Así es como se tiene que jugar al fútbol. Nosotros sabíamos de la calidad que atesora el Manchester City, pero también de la nuestra. Si supiéramos controlar mejor el balón ante un equipo como ellos, no estaríamos tan lejos de ellos en la Premier League", señaló Jurgen Klopp, el entrenador de Liverpool. Cabe resaltar que en su último enfrentamiento, los 'reds' ganaron 4-3.

"Estamos contentos"

Por otro lado, Jurgen Klopp señaló que llegan al partido de vuelta, de este 10 de abril, con tranquilidad. "No es el resultado que esperábamos. Lo hicimos bien, pero en el segundo tiempo teníamos que haberlo hecho mejor. Ellos no tuvieron muchas ocasiones, aunque nosotros no jugamos muy bien. Estamos en el descanso (de la eliminatoria), tenemos una ventaja de 3-0 y estamos contentos", finalizó el DT.

