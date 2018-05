Keylor Navas tras triunfo de Real Madrid: "Ya ficharon un portero nuevo"

Keylor Navas estuvo en el ojo de la tormenta tras sus errores en el encuentro ante Juventus y Bayern Múnich (en el duelo de ida) que le pudieron costar la clasificación a Real Madrid. No obstante, se cobró su revancha en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu y se consolidó como el mejor jugador de la contienda. Aún así, no pudo evitar hablar de los rumores de que iban a traer a otro arquero y sorprendió a todos con su respuesta.

El portero Keylor Navas aseguró que Real Madrid ya contrató a otro portero, aunque todo se trataría de una broma. "Ya ficharon un portero nuevo. Me corté el pelo, soy otro. Los capitanes me han apoyado en todo momento, cuando las cosas van bien y cuando van mal. Nosotros somos un grupo muy unido, eso es importante", señaló el 'tico', que también confesó que espera quedarse en el club merengue.

"Me da igual lo que hablen"

No obstante, le dio un 'dardo' a aquellos que lo criticaron y hoy lo elogian. "A mí lo que la gente hable me da igual, yo soy feliz y un privilegiado por jugar en Real Madrid. Doy las gracias a los que están a muerte con Keylor Navas, a los que creen en mí y creen que soy portero para el Real. Si por mi fuese renovaría y me retiraría en el Real Madrid", sentenció el golero, que tuvo una gran actuación ante Bayern Múnich.

Finalmente, aseguró estar feliz por la clasificación a la final de la Champions League. "Los árbitros no meten los goles; nadie nos puede quitar mérito. Estamos haciendo historia, nunca bajamos los brazos, luchamos hasta el final. Ahora vamos a preparar bien la final. Respetando al rival, pero con ganas de ganar", finalizó Keylor Navas tras el 2-2 de Real Madrid.

