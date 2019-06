Karius felicitó a Liverpool por el título de la Champions League: "Te lo merecías"

Loris Karius, portero del Liverpool en la final de temporada pasada de la Champions League, celebró este domingo la consagración del equipo de Jürgen Klopp en la reciente edición de la competición europea, tras el triunfo de los 'Reds' sobre Tottenham en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

El arquero alemán, recordado por sus errores garrafales en Kiev ante Real Madrid, siguió las acciones de la definición y no dudó en calificar al cuadro inglés como justo ganador de la 'Orejona', contagiado por la alegría que vivieron sus ex compañeros.

"Felicidades, Liverpool. Realmente feliz para todos en el club y para los fanáticos. Te lo merecías", destacó Karius a través de sus cuentas en redes sociales, minutos después del triunfo (2-0) de Liverpool frente a Tottenham en territorio español.

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this.