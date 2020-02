Juventus vs. Lyon EN VIVO: Dónde, cómo y en qué canales de TV seguir [GRATIS] En Directo el duelo por la Champions League

Juventus vs. Lyon EN VIVO | Cristiano Ronaldo y compañía pisan terreno francés para disputar el partido de ida por los octavos de final en la UEFA Champions League. CR7 guiará a sus compañeros en una complicada excursión por el Parc OL.

Conoce dónde, cómo y en qué canales de TV seguir [GRATIS] En Directo el duelo por la ‘Orejona’.

Lyon vs Juventus | Qué canal transmite

15:00 horas | Perú ESPN

14:00 horas | México: ESPN

17:00 horas | Argentina: FOX Sports, FOX Sports 2 y ESPN Play

15: 00 horas | Colombia: FOX Sports, FOX Sports 2 y ESPN Play

12:00 PT/15:00 ET | Estados Unidos: Galavisión

El arquero del Lyon, Anthony Lopes, sabe que los focos de las cámaras estarán centrados en lo que pueda realizar Cristiano Ronaldo durante la visita de Juventus en su choque por los octavos de la UEFA Champions League.

“Es el capitán y un gran jugador. Lo da todo por el grupo, intenta estar en las mejores condiciones en el campo y fuera. He tenido la suerte de coincidir con él. Le he conocido en las grandes competiciones, como la Eurocopa o el Mundial, donde se crean vínculos obligatoriamente. Es muy profesional. Los jugadores actuales se inspiran mucho en él”, declaró en la previa al Juventus vs. Lyon.

Lyou est venu accueillir Jay, la mascotte de la @juventusfc à l'aéroport ! 🦁🦓

Ils ont ensuite passé la journée ensemble...

La suite dès demain ! 💥 pic.twitter.com/X4sv2IP8aS — Olympique Lyonnais (@OL) February 25, 2020

Lyon vs Juventus | Cómo verlo

El partido Juventus vs. Lyon EN DIRECTO será transmitido por ESPN para las distintas partes de Sudamérica. El choque de Champions League también se podrá ver en internet a través de la aplicación dispositivos móviles por el APP de Movistar.

Dîner officiel avec les dirigeants de la @juventusfc ! 🤝 pic.twitter.com/tB16owYA6I — Olympique Lyonnais (@OL) February 25, 2020

Cabe mencionar que Juventus anunció que no habrá ninguna restricción en el desplazamiento de sus aficionados a Lyon, a pesar de que el nuevo coronavirus continúa su progresión en Italia. “Las autoridades francesas y el Olympique de Lyon han anunciado que los aficionados que siguen a la Juventus podrán asistir sin problema al partido”, señaló el club en un comunicado.

