Blooper de Cancelo para el gol de Ajax ante Juventus en 29 segundos | VIDEO

Un error en esta clase de torneos se paga demasiado caro. Ya lo sabe Joao Cancelo que cometió un terrible blooper y permitió que David Neres marque el empate en el Ajax vs. Juventus por la ida de cuartos de final de la Champions League jugado en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

Apenas arrancado el segundo tiempo, Ajax tomó la posesión del balón y empezó a jugar desde atrás. El portero Andre Onana jugó con Daley Blind y este lanzó un pelotazo largo a cancha de Juventus que parecía irse al lateral. Pero Joao Cancelo decidió que el balón no salga y se equivocó.

El lateral del cuadro italiano perdió el control del balón ante David Neres que emprendió veloz carrera, dribleó al portugués, que se había recuperado para apoyar en la marca, y sacó un derechazo imposible para Wojciech Szczsny y decretar así el empate de Ajax.

46' Goal Ajax. Neres.

What a comeback by Ajax in the second half.. #AjaxJuve [1-1] #UCL pic.twitter.com/A58UZhtlh4

