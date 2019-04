Juventus vs. Ajax EN VIVO por la Champions League vía Fox Sports desde Turín

Juventus vs. Ajax EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque que se llevará a cabo este martes 16 de abril, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, en el Juventus Stadium de Turín, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Para VER los partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido por la señal de Fox Sports para Sudamérica (Brasil por Esporte Interativo y TNT Sports), México y Centroamérica. En Francia por RMC Sport 2. En Italia por Sky Sport. En Alemania, Canadá y Japón vía DAZN. En España por Movistar Liga de Campeones 1. En Estados Unidos vía Univisión Deportes y Galavisión. En Reino Unido por Talksport 2 Radio UK. Streaming HD por UEFA Champions League App.

La contundencia del portugués Cristiano Ronaldo, que marcó ocho goles en cinco partidos al Ajax, chocará este martes con la magia y el talento del conjunto holandés, en un duelo entre equipos con filosofías opuestas cuyo premio es el pase a las semifinales de la Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

El 1-1 de la ida, en la Johan Cruyff Arena, decidido por un cabezazo de Cristiano y un gol del brasileño David Neres, le da una ligera ventaja al Juventus, que se clasificaría con un 0-0, pero el cuadro turinés no quiere sorpresas en la vuelta ante un Ajax que ya firmó una hazaña histórica en los octavos, al golear 4-1 al Real Madrid en el Bernabéu.

Todo ello en 90 minutos vibrantes en un Juventus Stadium completamente lleno, que fue el teatro de páginas de historia reciente de la Liga de Campeones, todas con Cristiano como absoluto protagonista.

Con el título liguero ya casi sentenciado, el Juventus jugó con muchas rotaciones y varios juveniles el sábado contra el Spal de Ferrara, contra el que sufrió su segunda derrota de la temporada (1-2). Fue un revés que no hizo daño y la demostración que el cuadro turinés ya está totalmente enfocado en la "Champions".

Una Copa de Europa que el Juventus de Turín espera desde 1996, cuando venció precisamente al Ajax en la final del Estadio Olímpico romano, y que quiere alcanzar este año empujado por el rey de la competición, un Cristiano que la ganó cinco veces y que anotó 24 goles en su carrera en los cuartos de final.

El técnico Massimiliano Allegri está pendiente de las condiciones del defensa y capitán Giorgio Chiellini, que se perdió la ida por molestias en una pantorrilla y que debería ser sustituido de nuevo por Daniele Rugani.

Además, Allegri perdió por lesión al defensa uruguayo Martín Cáceres, excluyó de la lista UEFA al extremo colombiano Juan Guillermo Cuadrado y ve peligrar la presencia del centrocampista alemán Emre Can y del extremo brasileño Douglas Costa, ya que ambos arrastran molestias.

Por lo que atañe al once inicial, están seguros de una camiseta de titular el meta polaco Wojciech Szczesny, el defensa Leonardo Bonucci, el lateral brasileño Álex Sandro, el medio bosnio Miralem Pjanic, Cristiano y el extremo Federico Bernardeschi, que descansaron en Ferrara.

CR7 y Bernardeschi deberían estar acompañados en la delantera por el croata Mario Mandzukic, aunque, detrás de él, está el joven Moise Kean empujando por un puesto en el once, tras anotar seis goles consecutivos entre la selección absoluta italiana y el conjunto turinés. El argentino Paulo Dybala, lejos de su mejor momento, apunta al banquillo.

Así llega Ajax

El Ajax por su parte viajó este lunes a Turín consciente de que el marcador no le es favorable, pero con ganas de darle la vuelta a la eliminatoria y repetir la proeza de octavos de final en el Bernabéu, cuando venció al Real Madrid por 1-4.

El entrenador Erik ten Hag no podrá contar con su lateral izquierdo habitual Nicolás Tagliafico, que se pierde el encuentro por acumulación de tarjetas, mientras que la presencia de Frenkie de Jong en el once inicial aún no está confirmada.

El pasado sábado, el futuro jugador del Barcelona se retiró del partido ganado 6-2 contra el Excelsior, en el minuto 28, por molestias en la parte trasera del muslo.

El cambio se produjo por precaución y el centrocampista está en la lista de convocados para Turín, pero lo más probable es que su presencia en el once inicial se decida a última hora, según las sensaciones del jugador y las observaciones de los preparadores físicos.

La baja de Tagliafico obligará a Ten Hag a hacer cambios en la defensa. Es probable que su lugar lo ocupe Joël Veltman, quien ya jugó contra el Juventus por la derecha pero que se desenvuelve bien en las dos bandas. De esta manera, el lado diestro lo ocuparía Noussair Mazraoui, un lateral más ofensivo que conecta bien con el siempre ambicioso Hakim Ziyech.

A la espera de saber si De Jong podrá salir de inicio, se espera que el entrenador mantenga a los mismos centrocampistas y delanteros que jugaron en el partido de ida, con David Neres por la izquierda, Ziyech por la derecha y Donny van de Beek y Lasse Schone unos metros por detrás del ofensivo Dusan Tadic.

Está por ver cómo responden físicamente los hombres de Ten Hag, ya que el técnico ha hecho pocas rotaciones en los últimos meses.

El Ajax es líder en la Eredivisie gracias a una diferencia de goles favorable respecto al PSV Eindhoven, pues ambos tienen los mismos puntos.

Ajax vs. Juventus: revive el duelo de ida por los cuartos de la Champions League

Juventus vs. Ajax - horarios en el mundo

14:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas en Venezuela, Bolivia

16:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

22:00 horas en Catar y Arabia Saudita

03:00 horas del miércoles en China

04:00 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

Juventus vs. Ajax - alineaciones probables

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Álex Sandro; Bentancur o Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano.

Ajax: Onana; Veltman, Blind, De Ligt, Mazraoui; De Jong, Schöne; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic.

Árbitro: Clement Turpin (FRA).

Estadio: Juventus Stadium (Turín).

Más noticias en otros medios: