José Mourinho y la burla ante 40 mil hinchas de Juventus [VIDEO]

Manchester United y José Mourinho se cobraron una revancha ante Juventus luego de haber caído por 0-1 en Old Trafford. Esta vez, los 'Red Devils' se llevaron tres puntos de Turín tras ganar el partido por 1-2 y después de haberlo volteado en los cinco minutos finales.

Tras el encuentro, ocurrió un hecho bastante peculiar. José Mourinho se burló de los hinchas de la Juventus haciendo un polémico gesto. De manera inmediata, Leonardo Bonucci se acercó a recriminarle al entrenador portugués y también se acercó Paulo Dybala. Sin embargo, el técnico hizo caso omiso y continuó realizando dicha acción.

juventus karsnda 1-0 geriden gelip ma 2-1 kazanan manchester united'n patronu jose mourinho, torino'da yarg datyor :dd SEN BR EFSANESN.. pic.twitter.com/KTGZi6GefD — Aspiliqueta27 (@Aspiliqueta271) 7 de noviembre de 2018

Minutos más tarde, José Mourinho revelaría la razón que lo llevó a realizar esta accón: "Me insultaron durante 90 minutos, hago mi trabajo y nada más. Al final no he ofendido a nadie, he hecho el gesto porque les quería oír un poco más. En frío no lo hubiera hecho. Vengo aquí como un profesional que hace su trabajo y la gente insulta a mi familia, por eso reaccioné así, pero no quiero pensar en eso", dijo Mourinho para Sky.

