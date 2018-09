Con Jefferson Farfán, Lokomotiv vs. Galatasaray por la Champions League

Con Jefferson Farfán como titular, Lokomotiv de Moscú vs. Galatasaray EN VIVO ONLINE DIRECTO por la primera fecha del Grupo D de la Champions League vía ESPN y elbocon.pe. El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Türk Telekom Arena, que tiene una capacidad para 52,650 espectadores.

Jefferson Farfán vuelve a esta competición luego de 4 años, cuando todavía defendía la camiseta del Schalke 04 de Alemania, precisamente uno de sus rivales en esta fase de grupos. En aquella ocasión, con los ‘Reyes Azules’ fue eliminado en octavos de final ante el poderoso Real Madrid.

No es su mejor momento

En la presente temporada, a Jefferson Farfán no le vienen saliendo las cosas. Atrás quedó ser el goleador del equipo y brillar. En 7 partidos no ha anotado y no muestra el nivel que esperaba el hincha del cuadro ferroviario.

Incluso, su equipo en la Premier League rusa en siete cotejos solo obtuvo 2 triunfos, 3 empates y dos derrotas, ubicándose en el décimo puesto, a 10 puntos del puntero Zenit de San Petersburgo.

Sin embargo, Jeffersón Farfán confía en dar el golpe en Estambul y llevarse una victoria.

"Sabemos que las cosas no van bien, pero hay voluntad de recuperación. Ahora tenemos por delante el partido ante Galatasaray y estamos concentrados en ganar", dijo Jefferson Farfán, durante la conferencia de prensa previa al partido, donde espera gritar su primer gol de la temporada.