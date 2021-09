La actuación del Sheriff Tiraspol en lo que va de la fase de grupos de la Champions League se ha ganado el respeto del mundo del fútbol. El defensa peruano Gustavo Dulanto fue clave en la última victoria frente al Real Madrid, de visita, y no ocultó sus sentimientos luego del histórico resultado.

“Agradezco a Dios. Hace un año tenía equipo, pero estaba entrenando aparte y ahora estoy viviendo cosas que siempre soñé”, fueron las primeras palabras que brindó el zaguero en entrevista para El Chiringuito. Tras su etapa con poco éxito en Boavista de Portugal, la directiva del Sheriff confió en su talento y decidió contratarlo a inicios del 2021.

De la misma forma, el exjugador de Universitario detalló que suele ir con todo ante cualquier rival que tenga al frente. “Siempre suelo pensar en grande, soñar en grande. Había dicho que le iba a ganar al Real Madrid y se cumplió. Así es mi mentalidad, siempre pensando en grande”, resaltó Gustavo Dulanto.

Además, al margen de la victoria, el defensa entiende que resta mucho camino por recorrer en la Champions League y el siguiente partido ante el club español será más difícil. “Obviamente, sabemos lo que es el Madrid y en noviembre nos va a tocar contra ellos de nuevo, que vendrán con la sangre en el ojo”, agregó.

No obstante, aclaró que no cambiarán de táctica y buscarán celebrar nuevamente como locales. “Se van a encontrar lo mismo. Un equipo rápido que espera y sale de contragolpe con velocidad. La gente allá (Moldavia) es muy respetuosa y se merecen todo esto que están viviendo. Desde que llegué, me han tratado bien, a mí y a mi familia”

Finalmente, relató el breve contacto que tuvo con algunas estrellas del Real Madrid. “Hablé con Federico Valverde, le pedí disculpas por la falta que le metí y luego contra Karim Benzema, solo le comenté que no sabía cómo ponerlo nervioso y me comencé a reír. Son jugadores de clase mundial”, sentenció Gustavo Dulanto entre risas.