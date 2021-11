Atalanta aún tiene esperanzas de clasificar a los octavos de final de la UEFA Champions League tras igualar 3-3 ante Young Boys en Suiza. El atacante colombiano Luis Muriel marcó un golazo de tiro libre en los últimos minutos y decretó el empate.

A los 87′, el delantero se paró frente al balón y con una calidad tremenda lo colocó en el palo del arquero. Con ese resultado, el elenco italiano se enfrentará ante el Villarreal (el segundo del grupo) en un duelo de vida o muerte para pasar a la siguiente fase.

Es importante mencionar Luis Muriel enfrentará con su selección a Perú el próximo 27 de enero por las Eliminatorias Qatar 2022. Duvan Zapata, su compatriota y compañero de equipo, también estará presente en ese encuentro.

Previa del Atalanta vs. Young Boys

“Es un juego fundamental, pero esperamos que el último sea decisivo. El sintético es una anomalía, solo lo usan aquí en la Champions y nadie en la Serie A. Será diferente, por el rebote, la forma de patear y la velocidad del balón. No es una coartada, pero está claro que no estamos contentos de jugar en un campo así, donde no es casualidad que United también perdió”, explicó Gian Piero Gasperini, DT del Atalanta en la previa.

La ‘Diosa’ enfrentará el partido conociendo el resultado del encuentro entre Villarreal y Manchester United. Nada cambia para nosotros, hasta los Young Boys están en la carrera Y los dos jugaremos para ganar”.

En el encuentro de ida, el cuadro suizo se mostró muy cerrado en defensa. Matteo Pessina se encargó de darle la victoria al Atalanta.

“En el partido de ida el El Young Boys jugó un partido anómalo, muy defensivo, poco fiel a sus características, pero quizás porque venía de la victoria sobre el Manchester United. Supongo que esta vez será diferente ... Es un grupo muy equilibrado, podríamos haber recogido más en los dos partidos con el Manchester United, pero tenemos 180 ‘para reponer los dos puntos de los primeros”, agregó Gasperini.